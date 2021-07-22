طالبان: نسيطر على 90 بالمئة من الحدود العامة لأفغانستان مع الدول المجاورة

أعلنت حركة "طالبان" اليوم الخميس، بأنها تسيطر على 90 بالمئة من الحدود العامة لأفغانستان مع الدول المجاورة.

موسكو- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول نفي الحكومة الأفغانية وحكومة طاجيكستان لما ورد من أنباء مفادها أن حركة طالبان تسيطر على 80 بالمئة من الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان: "في الحقيقة أننا نسيطر على 90 بالمئة من حدود أفغانستان مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران وباكستان. حدود أفغانستان مع طاجيكستان تحت سيطرتنا بشكل كامل من بدخشان إلى تخار وقندور".

وأضاف مجاهد: "كما تخضع معظم أجزاء الحدود الأفغانية الأوزبكية لسيطرة طالبان. فقط في حيراتان في مقاطعة كاردار تخضع لسيطرة كابول. كما أن الحدود مع تركمانستان والحدود مع إيران تحت سيطرتنا بشكل كامل".

هذا وأفادت القيادة العسكرية الوسطى للجيش الروسي، في وقت سابق، أن نحو 1500 عسكري من روسيا وأوزبكستان سيشاركون في التدريبات على الحدود مع أفغانستان في أوائل أغسطس/ آب المقبل.

وجاء في بيان القيادة العسكرية الوسطى للجيش الروسي: "يشارك حوالي 1.5 ألف جندي من القوات المسلحة الروسية والأوزبكستانية في تدريبات مشتركة ، اعتبارا من 30 يوليو إلى 10 أغسطس في منطقة صرخنداريا بجمهورية أوزبكستان".

وأضاف البيان قائلا، إن "التدريبات ستتم في ميدان ترميز في المنطقة المتاخمة لأفغانستان، بمشاركة حوالي 200 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الطيران".

وأوضح البيان أن التدريبات ستكون من أجل ضمان وحدة أراضي دول منطقة آسيا الوسطى.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، والتي استولت على بقاع كبيرة في المناطق الريفية وشنت هجوما على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.