خامنئي: لا يمكن توجيه اللوم لمن يحتجون على نقص المياه

نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الزعيم الأعلى، آية الله علي خامنئي، قوله، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لوم الإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه في جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة "رويترز"، صباح اليوم الجمعة، بأن علي خامنئي قد دعا المسؤولين في بلاده إلى معالجة هذه المشكلة. ونسبت وكالات أنباء إيرانية إلى خامنئي قوله "أبدى الناس استياءهم...لكن لا نستطيع فعليا أن نلوم الناس وينبغي حل مشكلتهم".

وتابع قوله "الآن بفضل الله، تعمل كل الهيئات الحكومية وغير الحكومية (لحل أزمة المياه) وستواصل العمل بكل جد".

يشار إلى أن إيران شهدت خروج احتجاجات في الشوارع على نقص المياه في جنوب غربي إيران، الأسبوع الماضي، وسط تصاعد أعمال العنف.

وأظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي محتجين يضرمون النار في إطارات لإغلاق طرق، وشوهدت قوات أمن تحاول تفريق الحشود وسماع دوي طلقات نارية.

وقبل أسبوعين، قال حميد رضا جانباز، مدير شركة المياه والصرف الصحي الإيرانية، إن من بين 304 مدن تتعرض لتحدي المياه، هناك 101 مدينة إيرانية في حالة حمراء [نقص شديد] من حيث توفر المياه.

وبصـرف النظر عن الجفاف وقلة الأمطار، تظهر الدراسـات الدولية أن جداول المياه الجوفية الإيرانية تم تفريغها بشدة بسبب زيادة الاستهلاك.