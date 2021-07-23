عمال الإنقاذ يستخدمون الحفارات لإنقاذ العالقين في فيضانات الصين

قامت سلطات الإنقاذ الصينية، اليوم الجمعة، باستخدام حفارات وقوارب مطاطية وطوافات لنقل السكان العالقين والذين لا يزالون محاصرين بمياه الفيضانات التي اجتاحت المدينة مؤخرا.

وشهدت مدينة تشينغتشو، عاصمة إقليم خنان الصيني، النسبة السنوية لتساقط الأمطار خلال ثلاثة أيام فقط، نتيجة ما خلّفه الطقس السيء من أمطار غزيرة وسط البلاد، ما أدى إلى وقوع فيضانات شديدة وانحسار المياه في كل مكان، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وانتشر عشرات الآلاف من عمال الإنقاذ في أنحاء إقليم خنان. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في الإقليم 33 حالة وفاة، وثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بينما يعرقل اضطراب اتصالات الهواتف المحمولة وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق معرفة الحصيلة الرسمية بدقة.