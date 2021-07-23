ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في الصين إلى 51 شخصا... صور

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء، أن 33 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح، و8 في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات.
وتسببت الأمطار في سيول غزيرة بمقاطعة هينان؛ وعانت مدينة تشنغتشو مركز المقاطعة، أكثر من غيرها جراء الفيضانات.
وأسفرت الفيضانات عن تضرر 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وخسائر اقتصادية تقدر بـ 5.9 مليارات دولار.
كما أجلت السلطات الصينية أكثر من 875 ألف شخص إلى مناطق آمنة.
- منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021© AFP 2021 / Noel Celis
- فتاة تعبر الشارع بواسطة دراجتها في أحد شوارع مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021© AFP 2021 / Noel Celis
- أعضاء فريق الإنقاذ من منظمة "بلوسكي" يتوجهون إلى مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 21 يوليو 2021© AFP 2021 / Jade Gao
- منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021© AFP 2021 / Noel Celis
- مدينة تشنغتشو التي غمرتها مياه الفيضانات، وسط محافظة هينان، الصين 21 يوليو 2021© REUTERS / Instagram/ @DIAZAURELIEN
- منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021© AFP 2021 / Noel Celis
- منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 21 يوليو 2021© AFP 2021 / Noel Celis
- أشخاص يركبون جرافة في طريق غمرته مياه الفيضانات في مدينة تشنغتشو بمقاطعة هينان، الصين 22 يوليو 2021© REUTERS / Aly Song
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