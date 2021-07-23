ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في الصين إلى 51 شخصا... صور

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في مقاطعة هينان إلى 51 شخصا.

بكين - سبوتنيك . وجاء في بيان السلطات المحلية لمقاطعة هينان: "حتى الساعة 12:00 [7:00 بتوقيت موسكو] من اليوم الجمعة، لقي 51 شخصا حتفهم بسبب الكارثة، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 65 مليار يوان أي ما يقارب [10 مليار دولار أمريكي].

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء، أن 33 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح، و8 في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات.

وتسببت الأمطار في سيول غزيرة بمقاطعة هينان؛ وعانت مدينة تشنغتشو مركز المقاطعة، أكثر من غيرها جراء الفيضانات.

وأسفرت الفيضانات عن تضرر 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وخسائر اقتصادية تقدر بـ 5.9 مليارات دولار.

كما أجلت السلطات الصينية أكثر من 875 ألف شخص إلى مناطق آمنة.