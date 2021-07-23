البنتاغون يتهم شركة درون صينية بتهديد الأمن القومي الأمريكي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الأنظمة التي تصنعها الشركة الصينية "DJI" تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي الأمريكي.

واشنطن- سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان صحفي: "موقف وزارة الدفاع هو أن الأنظمة التي تنتجها شركة ’Da Jiang Innovations (DJI)’ تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي".

وأضاف: "تظل سياسات وممارسات وزارة الدفاع الحالية المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة من قبل الكيانات والقوات الحكومية الأمريكية العاملة مع الخدمات العسكرية الأمريكية دون تغيير، على عكس أي تقارير مكتوبة لم تتم الموافقة على الإفراج عنها من قبل وزارة الدفاع".

وقالت وزارة الدفاع إن التقرير الأخير الذي يشير إلى أن بعض الطائرات بدون طيار من إنتاج "دي جي آي" قد وافقت عليها الحكومة الأمريكية لشرائها واستخدامها من قبل العديد من الوكالات الأمريكية غير دقيق، وأن نشر هذه المعلومات كان غير مصرح به.

وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع حظرت استخدام جميع الطائرات دون طيار التجارية الجاهزة، بغض النظر عن من صنعها، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك، أقر الكونغرس تشريعا يحظر على الإدارات والوكالات الأمريكية شراء واستخدام الطائرات بدون طيار المصنوعة في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي أيضا.

وقال البيان إن وزارة الدفاع لن تشتري الطائرات بدون طيار صينية الصنع إلا إذا كانت تجري اختبارات بديلة وتدريبا بديلا مضادا للطائرات بدون طيار، أو الاستخبارات والحرب الإلكترونية وعمليات حرب المعلومات والاختبار والتحليل والتدريب.