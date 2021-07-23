مستشار الأمن القومي العراقي: أكدنا لأمريكا عدم الحاجة لأي قوة قتالية أجنبية على أراضينا

أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية.

واشنطن - سبوتنيك. ونقل مكتبه في بيان صحفي عنه القول: "أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وسيكون ليوم 31 ديسمبر 2021 طعم خاص".

وترأس مستشار الأمن القومي العراقي، أمس الجمعة، الوفد العراقي الفني خلال اجتماع مع الوفد الأمريكي الذي رأسه وزير دفاع الولايات المتحدة، بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق رسميا إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام.

إذ يواصل البلدان، بحسب مسؤولين أمريكين، عملية الانتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات العراقية.

ويواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضغطا متزايدا في الداخل من أحزاب متحالفة مع إيران وجماعات برلمانية تعتبره مؤيدا للجانب الأمريكي.

ويوجد بالعراق حاليا 2500 عسكري أمريكي يركزون على مواجهة فلول تنظيم "داعش"، وليس من المتوقع أن يكون للإجراء تأثير كبير خاصة وأن الولايات المتحدة تحركت بالفعل نحو التركيز على تدريب القوات العراقية.