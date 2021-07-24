سفينتان حربيتان إيرانيتان تشاركان في عرض عسكري بمناسبة عيد البحرية الروسية

تشارك سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الإيرانية، من بينهما المدمرة الإيرانية "سهند"، في عرض تقيمه البحرية الروسية في سانت بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 325 لتأسيسها.

طهران– سبوتنيك. وأفادت العلاقات العامة في البحرية الإيرانية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "ستشارك سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الإيرانية، من بينهما المدمرة سهند، في العرض العسكري للبحرية الروسية في سانت بطرسبورغ".

وأضافت:"تشارك المدمرة الإيرانية "سهند" في عرض يوم البحرية للجيش الروسي بمناسبة الذكرى الـ 325 لتأسيس الأسطول العسكري الروسي، والذي سيقام غدا الأحد، في بحر مدينة سانت بطرسبورغ الروسية".

وتابعت: "كذلك، رافقت السفينة مكران، الحاملة للمروحيات والتابعة للأسطول 75، المدمرة سهند طوال مسيرها وأمنت حمايتها حتى وصولها إلى سان بطرسبورغ. لكنها توقفت عند بداية قناة (فولغا) نظرا لكبر حجمها وقلة عمق المياه في منطقة العرض العسكري، حيث ستنضم للعرض من مكان توقفها".

تجدر الإشارة إلى أن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، سيشارك خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية غدا الأحد، في العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في مدينة سانت بطرسبورغ بعد أن تلقى دعوة من وزير الدفاع الروسي.

ووصل الأدميرال خانزادي إلى موسكو، صباح اليوم، للمشاركة في العرض.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن نحو 200 سفينة وما يصل إلى 15 ألف جندي وعسكري سيشاركون في العروض البحرية العسكرية في عيد البحرية الروسية، والذي سيقام في مدن مختلفة في 25 يوليو/تموز.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الدفاع، بإيعاز من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ستقيم العرض البحري الرئيسي الخامس في تاريخ روسيا هذا العام. حسب التقاليد، سيقام في يوم البحرية في 25 يوليو في سان بطرسبورغ. ويكرس العرض للذكرى 325 للأسطول الروسي. أيضا، ستقام العروض البحرية في قواعد قوات الأساطيل والأساطيل الصغيرة - في سيفيرومورسك، بالتييسك، سيفاستوبول، كاسبييسك وفلاديفوستوك، وكذلك في البحر الأبيض المتوسط - في ميناء طرطوس.