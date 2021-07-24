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    فتاة على شاطئ في منتجع نها ترانج في فيتنام، على خلفية توقف السياحة إلى البلاد، 4 أبريل 2020

    السلطات الفيتنامية تشدد إجراءات الإغلاق وتوقف وسائل النقل العام

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    قرّرت السلطات الحكومية الفيتنامية، اليوم السبت، تشديد الإجراءات التقييدية في المدينتين الرئيسيتين بالبلاد وإيقاف وسائل النقل العام للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    فبعد أن شهدت فيتنام تفشيا قويا لفيروس "كورونا" المستجد في الآونة الأخيرة، تم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار عدوى الفيروس، وإيقاف وسائل النقل لمدة 15 يوما، بدءا من اليوم السبت، من الساعة 06:00 (02:00 بتوقيت موسكو)، وفقا لما نقتله صحيفة "ذي ويسترن أوستراليين".

    ، لقاح سبوتنيك V روسيا
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    إنتاج الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في فيتنام

    وقال التقرير الصادر عن السلطات الفيتنامية: "إن هناك احتمال تمديد إضافي فوق الـ 15 يوما من الإغلاق، مع قيود صارمة إضافية، والتي وردت في أمر رئيس الوزراء الفيتنامي رقم 16، في أكبر مدينة في البلاد، والمركز الاقتصادي الرئيسي لفيتنام، ومدينة هوشي منه وأكثر من ذلك، وفي 19 قسمًا إداريًا في الجزء الجنوبي من البلاد، وأن متطلبات الأمر رقم 16 دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الجمعة".

    ووفقًا للأمر، بالإضافة إلى التدابير التقييدية، بما في ذلك حظر بيع الوجبات الجاهزة للأكل من قبل مؤسسات تقديم الطعام (يُسمح بتوصيل الطعام عند الطلب)، تم فرض حظر على جميع وسائل النقل العام، بما فيها سيارات الأجرة، ونقل الركاب على الدراجات النارية والدراجات البخارية الصغيرة. ويسمح بحركة المركبات والمركبات الشخصية للمؤسسات الصناعية والمنظمات العامة والخاصة، ونقل العمال والموظفين إلى مكان العمل، ومركبات المنظمات المشاركة بشكل مباشر في تدابير السيطرة على انتشار العدوى.

    كما حثّت السلطات الفيتنامية سكان العاصمة، هانوي، على عدم مغادرة منازلهم، إلا في الحالات الضرورية مثل تلقي الخدمات الطبية أو شراء الطعام.

    هذا وأعلنت وزراة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، عن تسجيل 7968 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما سجّلت حتى الآن 90934 إصابة وما لا يقل عن 370 حالة وفاة.

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