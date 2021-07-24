مبعوث الخارجية الأمريكية في زيارة رسمية لثلاث دول عربية... أولها الجزائر

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن زيارة يجريها القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، جوي هود، إلى الجزائر والمغرب والكويت، تبدأ اليوم حتى الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "إن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سيزور الجزائر والمغرب والكويت في الفترة من 24 يوليو/ تموز حتى 29 من الشهر الجاري.

ووفقا للبيان، سيبدأ هود زيارته أولا بالجزائر، حيث من المقرر أنه سيلتقي مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن الإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي.

وسيتوجه بعد ذلك إلى المغرب، حيث سيلتقي بمسؤولين مغاربة ورجال أعمال وقادة مجتمع مدني، وفقا لما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي سيزور أيضا معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية بالرباط، ومن هناك سيتوجه إلى الكويت حيث سينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جولته إلى المنطقة.