إندونيسيا تمدد قيود مكافحة كورونا حتى الثاني من أغسطس

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأحد، أن قيود مكافحة جائحة كورونا سوف تمدد من 26 يوليو/ تموز، وحتى الثاني من أغسطس/ آب.

وقال الرئيس إنه في ظل القيود الحالية سوف تعدل الحكومة بشكل تدريجي بعض القيود على بعض الأنشطة، بحسب "رويترز".

وذكر الرئيس أنه سوف يُسمح للأسواق التقليدية، والمطاعم التي لديها مناطق مفتوحة أن تفتح أبوبها مع الالتزام ببعض القيود.

وتأتي تصريحات الرئيس على الرغم من تأكيده أن معدل الإصابات بكورونا وإشغال أسرة المستشفيات في بعض مقاطعات جزيرة جاوة قد تراجع.

وكانت بيانات من فريق العمل المكلف بمكافحة وباء كورونا كشفت أن إندونيسيا سجلت عددا يوميا قياسيا من الوفيات بالمرض بلغ 1566 يوم الجمعة، لترتفع الحصيلة إلى 80598.

كما سجلت البلاد، في نفس اليوم، 49071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و82410.