فاوتشي: بعض الأمريكيين يحتاجون لجرعات معززة من لقاحات "كوفيد-19"

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الأحد، إن الأمر قد ينتهي بالأمريكيين الذين يعانون من ضعف في المناعة بالحاجة إلى جرعات معززة من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-"19.