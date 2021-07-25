فوضى بالعاصمة البريطانية مع غرق الشوارع في مياه الأمطار... فيديو

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمركبات مغمورة جزئيا في جنوب غرب لندن، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حيث شقت مجموعة من العواصف الرعدية طريقها عبر جنوب شرق إنجلترا.
Some serious major flooding in East London … Everyone stay safe 🙏🏽#LondonFlooding pic.twitter.com/jzVjOoJZT9— Hafi Rahman (@HafiRahman_) July 25, 2021
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من الطقس العاصف في جميع أنحاء لندن والمقاطعات المحيطة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة "فرانس برس".
Summer is the city. Bit wet innit #floods #london #battersea #rain pic.twitter.com/5bPSB6k5Fo— Dominic Aquila (@DominicAquila) July 25, 2021
وحذر من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 10 سنتيمترات (أربع بوصات) في بعض المناطق، أي ضعفي المستوى المتوسط لشهر يوليو/ تموز.
Huge flood in Elephant & Castle. Cars stranded #london #flood #borough #elephantcastle #se1 pic.twitter.com/wmRyJro4vU— Jaykhali (@k0909388) July 25, 2021
أغلقت الشرطة طريقا بالقرب من محطة طريق كوينزتاون في جنوب غربي لندن، وعلقت ثلاث حافلات ذات الطابقين تحت جسر للسكك الحديدية.
Anyone got a boat? #london #floodlondon #flood #storm #hackneywick pic.twitter.com/JSK11MG4z7— Callum.W (@WinnCallum) July 25, 2021
تخلى سائقو السيارات الآخرين في والتهامستو، شمال شرقي لندن، عن سياراتهم مع هطول الأمطار. وقالت الشرطة إنها "تتعامل حاليا مع فيضانات عديدة في الشرق" محذرة من غرق الأنفاق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)