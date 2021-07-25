فوضى بالعاصمة البريطانية مع غرق الشوارع في مياه الأمطار... فيديو

غمرت المياه الطرق في أنحاء لندن، اليوم الأحد، وتركت الحافلات والسيارات عالقة، حيث ضربت عواصف رعدية متكررة العاصمة البريطانية.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمركبات مغمورة جزئيا في جنوب غرب لندن، مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حيث شقت مجموعة من العواصف الرعدية طريقها عبر جنوب شرق إنجلترا.

Some serious major flooding in East London … Everyone stay safe 🙏🏽#LondonFlooding pic.twitter.com/jzVjOoJZT9 — Hafi Rahman (@HafiRahman_) July 25, 2021

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من الطقس العاصف في جميع أنحاء لندن والمقاطعات المحيطة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحذر من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 10 سنتيمترات (أربع بوصات) في بعض المناطق، أي ضعفي المستوى المتوسط ​​لشهر يوليو/ تموز.

أغلقت الشرطة طريقا بالقرب من محطة طريق كوينزتاون في جنوب غربي لندن، وعلقت ثلاث حافلات ذات الطابقين تحت جسر للسكك الحديدية.

تخلى سائقو السيارات الآخرين في والتهامستو، شمال شرقي لندن، عن سياراتهم مع هطول الأمطار. وقالت الشرطة إنها "تتعامل حاليا مع فيضانات عديدة في الشرق" محذرة من غرق الأنفاق.