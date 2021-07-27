السفارة الكوبية في باريس: تعرضنا لهجوم بقنابل المولوتوف

قالت السفارة الكوبية في باريس، اليوم الثلاثاء 27 يوليو/تموز، إنها تعرضت لهجوم بقنابل المولوتوف.

وأوضحت السفارة الكوبية في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن مقر السفارة في العاصمة الفرنسية، تعرض للهجوم بقنابل المولوتوف وتعرض لعدد من الأضرار.

ونشرت السفارة أيضا صورا توضح الأضرار التي لحقت بالمبنى، مشيرة إلى أنها تدين هذا الهجوم على مقرها الدبلوماسي.

ولكنها لم تعلن الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم.

وتواجه باريس منذ أيام أوضاع أمنية صعبة، بسبب المواجهات والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للتطعيم في باريس والمعارضين لفرض قيود لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولجأت قوات مكافحة الشغب الفرنسية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.