السفير الروسي في واشنطن: يجب حل المشاكل المتراكمة في العلاقات الروسية الأمريكية

أشار السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى أن السقوط في هاوية الأزمة للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيستمر إذا لم يتم حل المشاكل المتراكمة بين البلدين.

واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك":

"ليس سرا أن العلاقات الثنائية تمر بفترة صعبة، وتراكمت أكوام هائلة من المشاكل، والتي دون حلها يستحيل وقف الانزلاق نحو هاوية أزمة أكبر".

ووفقا له، فإن القمة الثنائية لفلاديمير بوتين وجو بايدن في 16 يونيو/حزيران في جنيف، كانت تهدف إلى عكس هذا الاتجاه و"محاولة بدء طريق نحو التطبيع".

واقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الإثنين، في تعليقها على تصريح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جون هايتن، أن تقوم أمريكا "بإزالة آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام":

"ربما قبل تركيز جسمها (أمريكا) على التهديدات (الأخرى)، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا".

في وقت سابق، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن أن على الولايات المتحدة، التي ترى التطورات في أفغانستان والعراق "ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، بل أن تتعامل معها بشكل مختلف، وتترك آثارا صغيرة حتى يكون جسمنا أكثر تركيزًا على التهديدات من الصين وروسيا".