مقتل 8 جنود وإصابة 3 آخرين في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش في ننغرهار

قُتل ثمانية جنود أفغان، وأصيب ثلاثة آخرين في هجوم شنته حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على نقطة تفتيش أمنية بولاية ننغرهار، ليل أمس الأربعاء.

كابل - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "حركة طالبان شنت هجوما الليلة الماضية على نقطة تفتيش أمنية في منطقة كزبهار، شرقي ولاية ننغرهار، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود، وإصابة ثلاثة آخرين".

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وأكدت طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد، معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولكن الطرفين اتفقا لاحقا على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.



إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انسحاب ما يزيد عن 95 بالمئة من قواتها من أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن، الخاص بسحب القوات بشكل كامل، بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.