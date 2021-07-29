إلغاء التحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال بالقرب من شواطئ ألاسكا

أعلن المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي، اليوم الخميس، إلغاء التحذير من وقوع تسونامي بعد الزلزال الذي وقع صباح اليوم بالقرب من شواطئ ألاسكا.

موسكو - سبوتنيك. وكان المركز قد أعلن، في وقت سابق، أن زلزال بقوة 8.2 درجة قد وقع بالقرب من شواطئ ألاسكا، محذرا من احتمال وقوع تسونامي.

ولاحقا أعلن المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي، اليوم الخميس، ارتفاع قوة الزلزال، الذي وقع بالقرب من شواطئ ألاسكا صباح اليوم، إلى 8.1 درجة، مشيرًا إلى الإعلان عن احتمال وقوع تسونامي.

ونشر المركز على صفحته الخاصة على "تويتر": "التحذير من تسونامي: زلزال بقوة 8.1 درجة جنوب شرقي منطقة تشيغنيك في ألاسكا".

وكانت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وقوع زلزال بالقرب من ألاسكا قوته 7.3 درجة.