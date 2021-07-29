مسؤول ألماني يعتذر عن وصفه الجزائريين بـ"رعاة الأبل"

اعتذر المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، باتريك موستر، مساء الأربعاء، عن وصفه الجزائرين بـ"رعاة الأبل" في محاولة لتحفيز لاعبه خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

التقطت كاميرات شبكة "إيه آر دي" الألمانية موستر وهو يحث الدراج نيكياس أرنت، على ملاحقة منافسه الجزائري عز الدين لعقاب، أثناء التوقف لاستراحة شرب الماء، حيث قال له: "اسبق رعاة الأبل.. هيا تجاوزهم".

كان الصوت واضحا للغاية، حتى أن معلق القناة الألمانية فلوريان ناس تدخل على الفور بالقول: "كان هذا صوت باتريك موستر وهو يتحدث، ويجب أن أكون صادقا؛ إذا فهمت حقا ما كان يقوله، فهذا خطأ فادح، الكلمات تخذلني".

وتابع المعلق بالقول: "شيء من هذا القبيل لا مكان له في الرياضة. آسف، لا أستطيع التفكير في أي شيء، وعليك أن تكون على دراية بهذا عندما تشارك في سباق دولي حيث تم نشر الكاميرات والميكروفونات".

من جانبه قال موستر لوكالة الأنباء الألمانية: "في خضم اللحظة ومع الضغط الذي عانينا منه، أسأت اختيار الكلمات، أنا آسف، يمكنني أن أعتذر بعمق، لا أقلل من قيمة أي شخص. لدينا العديد من الأصدقاء ذوي أصول من شمال أفريقيا، كما قلت، أنا آسف".

وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه سيجتمع بموستر لبحث الأمر، مشددا على أهمية الاعتذار الذي تقدم به.