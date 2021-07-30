وكالة: أمريكا وأوروبا تعتقدان أن إيران وراء الهجوم على ناقلة نفط تتبع إسرائيل

قالت مصادر أمريكية وأوروبية على دراية بالتقارير الاستخباراتية، اليوم الجمعة، إن طهران هي المشتبه به الرئيسي في تدبير الهجوم الذي طال ناقلة منتجات نفطية تديرها إسرائيل قبالة سلطنة عمان.

ومع ذلك، قالت المصادر لوكالة "رويترز"، إنه لا يزال من السابق للآوان الجزم بهوية الجهة المتورطة في الحادث. بينما أكد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن وقوع هجوم لكنه لم يذكر تفاصيل.

بشكل منفصل، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن السفينة "ميرسر ستريت" اليابانية التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، تعرضت على الأرجح لهجوم بطائرة دون طيار.

وتعرضت سفينة شحن مملوكة لإسرائيل للهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان، في وقت سابق اليوم، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية. وقالت الوزارة إنها لا تزال تحقق في الحادث الذي أبلغت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقارير عن هجوم على سفينة في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان يوم الخميس، وأضافت أن الحادث لم يكن من أعمال القرصنة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران تقف خلف الهجوم الذي استهدف ناقلة يابانية في بحر العرب قبالة السواحل العمانية.