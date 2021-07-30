إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في برلين

أصيب 4 اشخاص جراء اطلاق الرصاص اليوم الجمعية في أحد أحياء برلين، بحسب ما ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية.

برلين - سبوتنيك. ووفقا للصحيفة نقلا عن هيئات الانقاذ: "اصيب ثلاثة رجال وامرأة، ولا تفاصيل اخرى حول الحادث".

وتقوم الجهات الامنية بعملية خاصة لمعرفة حيثيات الحادثة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث في مرآب للسيارات بالقرب من سوبر ماركت، حيث قام منفذ الهجوم بإطلاق رصاصة على شخص وطعن آخر، في حين تلقى الثالث إصابة في الرأس.

وفي وقت سابق، قامت الشرطة الألمانية، بإغلاق بعض القطاعات الهامة وسط مدينة فيرتسبورج بسبب حوادث طعن.