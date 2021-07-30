وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليان يبحثان استهداف "ميرسر ستريت"

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، مساء اليوم الجمعة، مشاورات حول استهداف سفينة تشغلها شركة إسرائيلية قرب سواحل عمان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن غانتس وكوخافي أجرىا مشاورات حول الهجوم الذي تعرضت له سفينة الشحن "ميرسر ستريت" التي تشغلها شركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير في خليج عمان.

ولم تضف الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول ما تمخضت عنه تلك المشاورات، مضيفة أن الهجوم على السفينة "نسب في إسرائيل إلى إيران".

في سياق متصل، نقلت "يديعوت" عن مسؤول إسرائيلي إنه سيكون من الصعب بالنسبة لإسرائيل تجاهل "الهجوم الإيراني" على السفينة المذكورة.

وأضاف: "في إسرائيل يقولون إن إيران هاجمت السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي مرتين. لم يتسبب الهجوم الأول في أي أضرار، لكن الهجوم الثاني - الذي وقع بعد ساعات- ألحق أضرارا بجسر القيادة الذي كان الطاقم يقف عليه، مما أسفر عن مقتل شخصين - مواطن بريطاني ومواطن روماني".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لم تسمهم إن "طائرة إيرانية مفخخة (مسيرة) من دون طيار استهدفت السفينة قرب سلطنة عمان".

والسفينة التي تعرضت للهجوم بمليكة يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.

وقالت الشركة على "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 تموز / يوليو 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الحديث عن هجمات تتعرض لها سفن إسرائيلية في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي، واتهمت إيران بالوقوف خلفها.

وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن مصادر موثوقة خاصة بها، أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح ليس معروفا، في شمال المحيط الهندي، دون إعلان جهة معينة مسؤوليته عن الحادث، حتى الآن.

ووقتها رجحت مصادر في تل أبيب أن تكون إيران هي المسؤولة عن استهداف سفينة شحن التي يملكها أيضا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير شمالي المحيط الهندي والتي كانت متهجة إلى دبي.