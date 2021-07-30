زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بيرو

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل وقوع زلزال، اليوم الجمعة، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شمال غربي بيرو.

وبحسب المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 12.10 على عمق 36 كم بالقرب من مدينة سوليان.

— Earthquake Alerts (@QuakesToday) July 30, 2021

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي، ارتفاع قوة الزلزال، الذي وقع بالقرب من شواطئ الأسكا، إلى 8.1 درجة، مشيرًا إلى الإعلان عن احتمال وقوع تسونامي، ولاحقا أعلن المركز إلغاء التحذير.

كانت دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، عن وقوع زلزال بالقرب من ألاسكا قوته 7.3 درجة.