سقوط مقاتلة "سوخوي 35" روسية في بحر أوخوتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط طائرة "سوخوي 35" في بحر أوخوتسك بعد حصول عطل في المحرك أثناء رحلة جوية مجدولة.

وجاء في البيان الصادر عن الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الشرقية أن الطائرة سقطت في إقليم خاباروفسك، بعد عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.

ووفقًا للبيانات الأولية، تحطمت الطائرة في بحر أوخوتسك، وتمكن الطيار من الخروج، ولا يوجد خطر على صحته، وقالت الخدمة الصحفية:

"قفز الطيار وعثرت عليه مجموعة البحث على الفور ونقلته إلى المطار. ولا يوجد تهديد على صحة الطيار".