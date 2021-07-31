روحاني يدشن أضخم المستشفيات وأكثرها تطورا في البلاد... قريبا

كشف حسن روحاني، الرئيس الإيراني، اليوم السبت، عن أضخم وأكثر المستشفيات في بلاده تطورا، والتي سيتم تدشينها خلال الأيام القليلة المقبلة.

© Sputnik . Sergey Malgavko إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد وتصفه بـ"أحد أنجح اللقاحات في العالم" "، مساء اليوم السبت، عن روحاني، أثناء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، توقعه تدشين مراكز صحية وعلاجية من 2000 سرير في إيران، مشيرا إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تدشين مستشفى يضم ألف سرير، وكذلك الإعلان عن بدء العمل في المركز الطبي الإيراني الأضخم من نوعه، قريبا.

وأكد حسن روحاني أن هذا المشروع العلاجي والطبي لم يسبق له نظير في تاريخ البلاد، وبأن تدشين هذا الصرح الطبي يعزا إلى الظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا في البلاد.

وحول ملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضح الرئيس الإيراني، أنه "لمدعاة للفخر والاعتزاز بالنسبة إلى بلاده أنها بلغت تقدما أكثر مما كانت تخطط له في مجال إنتاج اللقاح، رغم العراقيل التي وضعها الآخرون"، مشيرا إلى أن إيران تقف، اليوم، في المستوى المطلوب عالميا، من حيث الإمكانيات والطاقات الطبية المتوفرة، وتتعلق بالمستشفيات وأجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي، فضلا عن غرف العناية الطبية المشددة واللقاحات الطبية، وهي الخدمات التي سعت الحكومة الإيرانية إلى توفيرها، رغم الظروف الصعبة الراهنة.