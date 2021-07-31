صحيفة: نصف الإسرائيليين فقط يرغبون في الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعرب 52% من الإسرائيليين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، عن رغبتهم في الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح.

جاء هذا وفقا لمسح نشره أمس الجمعة، البروفيسور ميشال غرينستين فايس، مدير معهد السياسة الاجتماعية في جامعة واشنطن وهو أستاذ زائر في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا بإسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

تم إجراء البحث خلال الفترة بين 26 و28 يوليو/ تموز بدعم من يانيف شلومو، وهي جمعية بحثية رائدة تابعة للمعهد، وبالشراكة مع مركز "ماستر كارد" للنمو الشامل.

ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإطلاق الرسمي لمشروع منح جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" لمن هم فوق الستين عاما.

وكان استطلاع للرأي سابق أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، ونشر مساء الخميس أن 72 في المئة من الإسرائيليين فوق سن 60 ينوون تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" عندما تصبح متاحة، بينما أفاد 9 في المئة منهم أنهم لن يحصلوا عليها، فيما أكد باقي المشاركين أنهم مترددون من تلقيها.