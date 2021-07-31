السفارة الأمريكية في روسيا: تعذر تقديم الخدمات القنصلية بشكل كامل بسبب حظر التوظيف

أعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، اليوم الأحد، أن السفارة لن تكون قادرة على تقديم الخدمات القنصلية بشكل كامل اعتبارًا من 1 آب/أغسطس المقبل بسبب الحظر على توظيف السكان المحليين والأشخاص من دول أخرى.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان في نهاية الشهر الماضي، "هناك مرسوم حكومي روسي يحد من قدرتنا على توظيف الرعايا الروس أو أي أشخاص من جنسيات أخرى للعمل لدينا".

ولفت سوليفان إلى أن، هذا المرسوم "سيتسبب في عدم قدرتنا على تقديم الخدمات القنصلية بشكل كامل".

وتابع "كان هذا موضوع العديد من المحادثات بالفعل مع صديقي العزيز نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف"، مشددا "سوف نناقشه، أنا متأكد، الأسبوع المقبل".

يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، منعت روسيا السفارة الأمريكية من توظيف مواطنين محليين ورعايا دول أخرى كجزء من موجة عقوبات متبادلة.

ومن المقرر أن تبدأ روسيا وأمريكا خلال الشهر المقبل عقد لقاءات دبلوماسية لبحث كيفية تنفيذ اتفاق الاستقرار الاستراتيجي الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والأميركي خلال لقائمها في جنيف يوم 16 حزيران/يونيو الجاري.

وتوقفت السفارة الأمريكية في روسيا، منذ يوم 12 مايو/أيار 2021، عن منح تأشيرات غير المهاجرين للروس الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، التي فرضتها السلطات الأمريكية منذ 15 أبريل/ نيسان 2021، ترحيل 10 موظفين في السفارة الروسية من الولايات المتحدة.

وتضمنت الإجراءات الروسية المضادة للعقوبات الأمريكية ترحيل دبلوماسيين أمريكيين من روسيا وحظر دخول مسؤولين أمريكيين إلى الأراضي الروسية.