الصين تعاود تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 75 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الجديد يشمل حالات إصابة محلية في ثمانية أقاليم. والإصابات الجديدة جزء من تفش متزايد لسلالة دلتا في الصين عقب شهور من تسجيل معدل إصابات محلية محدود للغاية. وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن ‭22‬ من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وفقا لـ "رويترز". ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93005 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

والإصابات الجديدة جزء من تفش متزايد لسلالة "دلتا" في الصين عقب شهور من تسجيل معدل إصابات محلية محدود للغاية.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 22 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وفقا لـ "رويترز".

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93005 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها ظهرت بمدينة ووهان وسط الصين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما تشير تقارير إلى أن الفيروس انتقل إلى البشر من حيوانات بأحد أسواق المدينة.