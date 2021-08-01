تفاصيل حفل أوباما الضخم مع بلوغه الـ60... من بين المدعوين جورج كلوني

كشفت تقارير أمريكية مؤخرا أن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يخطط لإقامة حفل كبير في عيد ميلاده الـ60، خلال الشهر الجاري.

وسيقام الحفل داخل قصر أوباما الواقع على جزيرة مارثا فينيارد الفاخرة في ولاية ماساتشوستس، بحضور العشرات من أصدقائه، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويطل قصر أوباما في جزيرة مارثا فينيارد على المحيط، ويقع على مساحة 30 فدانا تقريبا.

وأفصح أحد المصادر أن الاحتفالية "ستكون كبيرة"، وأن من أبرز المدعوين لها الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، والنجم الأمريكي جورج كلوني.

وتابعت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه سيطلب من ضيوف حفل أوباما إجراء اختبار (كوفيد-19) قبل حضور السهرة في القصر المكون من 7 غرف نوم، ويبلغ ارتفاعه حوالي 7000 قدم، واشترته عائلة أوباما مقابل 11.75 مليون دولار في عام 2019.

وسيبلغ باراك أوباما عامه الـ60 في الرابع من شهر أغسطس/ آب الجاري.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق يملك تاريخا في الاحتفال بأعياد الميلاد الكبيرة، إذ عندما بلغ الـ50 من عمره في عام 2011، استضاف مجموعة من الضيوف في البيت الأبيض للاحتفال، بما في ذلك الموسيقيين جاي زي وستيفي واندر، ونجمي هوليوود، توم هانكس وكريس روك، ونجوم كرة السلة الأمريكية، تشارلز باركلي وغرانت هيل.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن المتحدثة باسم باراك أوباما لم ترد على طلب للتعليق بشأن احتفالية عيد ميلاده الـ60.