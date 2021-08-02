ترامب: هناك أدلة جديدة تؤكد وقوع انتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتم الكشف عن أدلة جديدة تؤكد وقوع انتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في بيان، "هناك أدلة هامة وقاطعة تؤكد على أن الانتخابات قد تم تقويضها، بسبب التزوير والمخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل. الكثير من هذا معروف بالفعل، وسيتم الكشف عن أدلة جديدة في المستقبل القريب".

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين (بدون تقديم أدلة) بـ "الخداع" في التصويت لسرقة الرئاسة منه. مؤكدا أن الانتخابات هذه أكثر السباقات الرئاسية ضراوة في ذاكرة التاريخ الحديث.



هذا وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن ما وصفه بوقائع التزوير والمخالفات التي وقعت بانتخابات الرئاسة، التي قضت بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها، جعلت الولايات المتحدة كدولة من العالم الثالث، متعهدا بمواصلة معركته القانونية ضد نتائج التصويت.