تعيين باشينيان رئيسا للحكومة في أرمينيا

أعلن المكتب الصحفي التابع للرئاسة الأرمينية، اليوم الإثنين، تعيين رئيس الحكومة بالإنابة نيكول باشينيان رئيسا للحكومة في البلاد.

ونشر المكتب الرئاسي مرسوم التعيين على الموقع الرسمي، والذي جاء فيه: "بناء على أحكام الدستور عين نيكول باشينيان رئيسا لوزراء جمهورية أرمينيا".

وبحسب الدستور الأرميني، يكلف رئيس البلاد على الفور المرشح الذي رشحته الأغلبية البرلمانية رئيسا للوزراء، بعد بدء عمل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

يتم تشكيل الحكومة نفسها في غضون خمسة عشر يوما بعد تعيين رئيس الوزراء. بعد ذلك، يجب على رئيس الحكومة تقديم برنامج مجلس الوزراء إلى البرلمان في غضون 20 يوما.

هذا وشهدت أرمينيا في 20 حزيران/ يونيو الجاري، انتخابات برلمانية مبكرة شارك فيها 21 حزبا وأربع كتل، وفاز حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان "العقد المدني"، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، بنسبة 53.92 بالمئة، وفازت كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بنسبة 21.04 بالمئة.

وجاء في المرتبة الثالثة كتلة "لدي شرف" التي يتزعمها الرئيس الأرمني السابق سيرج سركسيان بنسبة 5.23 بالمئة. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على نسبة 7 بالمئة المطلوبة من الأصوات، وفقًا للتشريع، فإنه سيدخل البرلمان، لأن وجود ثلاث قوى سياسية على الأقل أمر إلزامي في الهيئة التشريعية.