إدانة أوكراني حاول تهريب رؤوس توجيه ذاتي لصواريخ روسية إلى بلاده

أفاد مركز الاتصالات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم الحكم في جمهورية ماري إيل الروسية على مواطن أوكراني حاول نقل رؤوس توجيه ذاتي لصواريخ دفاع جوي روسية إلى خارج حدود روسيا، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وأربعة أشهر.

موسكو -سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن مركز الاتصالات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وقال البيان: "وفقا لقرار محكمة مدينة "يوشكار-أولا" بجمهورية ماري إيل، أُدين مواطن أوكراني بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الجزء 1 من المادة 30، الجزء 1 من المادة 226.1 (أي التحضير للقيام بتهريب معدات يمكن الاستفادة منها لصناعة أسلحة ومعدات عسكرية) من القانون الجنائي الروسي وحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات و4 أشهر، سيقضيها في سجن ذي نظام عام".

وتم التأكيد على أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي نجح في إحباط عملية تهريب رؤوس توجيه ذاتي لصواريخ دفاع جوي روسية إلى أوكرانيا.

وذكر البيان أنه تمت أثناء عملية التحقيق الأولية مصادرة وثائق تدل على أن المتهم متورط في أنشطة جهاز الأمن الأوكراني.

وفي هذا السياق أشير إلى أنه استخدم وثائق مزورة وأسماء مستعارة ولجأ إلى استخدم إجراءات إخفاء وتمويه.