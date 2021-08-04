تسجيل
08:40 GMT04 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غوغل

    عاملون بغوغل وأبل وفيسبوك: العودة للعمل من المكتب "أمر فارغ"

    © Sputnik . Алексей Витвицкий . غوغل
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_0:316:3077:2047_1200x675_80_0_0_b4c2ebaa5e31061b54f0545fd9a8dfce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108041049750665-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA/

    أعلن عاملون في شركات أبل وغوغل وفيسبوك، أن العودة للعمل مرة أخرى من المكتب "أمر فارغ وغير مقبول"،

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez
    "غوغل" و"فيسبوك" ترفعان شعار "التطعيم أولا" قبل العودة للعمل من المكتب
    وقالت "صحيفة الرؤوية"، إن "القادة في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وغوغل وفيسبوك يعيشون صراعاً خفياً مع الآلاف من الموظفين الذين أصبحوا مقتنعين مؤخراً بأن العودة إلى المكتب كل يوم، أمر فارغ وغير مقبول، بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 هذه الشركات على العمل عن بعد لأشهر متتالية.

    وأضافت الصحيفة أن "المؤيدين يروا أنه لا يوجد مبرر واضح لمقاومة العمل عن بعد، مشيرين إلى دراسات تؤكد أن بعض الموظفين في أنواع معينة من الوظائف يكونون أكثر سعادة وإنتاجية عندما يكون العمل عن بُعد خياراً.

    ولفتت الصحيفة إلى أن بعض قادة التكنولوجيا (مثل جاك دورسي من تويتر) وافق على سن تعديلات دائمة أو شبه دائمة على سياسات شركاتهم لجعل العمل عن بعد جزئياً أو حتى بدوام كامل هو القاعدة، في حين يعمل آخرون (مثل تيم كوك من أبل) بجد لإيجاد طريقة لإعادة الجميع إلى مكاتبهم في أقرب وقت ممكن.

    وكانت شركة "غوغل" الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي، عودة معظم موظفيها للعمل من المكتب حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما طرحت سياسة تتطلب في النهاية أن يتلقوا جميعا التطعيم باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

    وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أكثر من 130 ألف موظف في "غوغل" حول العالم، قال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، إنها تهدف الآن إلى إعادة معظم قوتها العاملة إلى مكاتبها بدءا من 18 أكتوبر بدلا من التاريخ المقرر سابقا في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لـوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    ويأتي قرار شركة "غوغل" بتمديد عملها عن بُعد في أعقاب خطوة مماثلة من قبل شركة تقنية أخرى هي شركة "آبل"، التي أجلت هي الأخرى مؤخرا خطط العودة إلى مكاتبها من سبتمبر إلى أكتوبر.

    وأعقب إعلان "غوغل"، بعد فترة وجيزة، إعلان شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، التي قالت أيضا إنها ستجعل التطعيم باللقاحات المضادة لـ"كورونا" أمرا إلزاميا للموظفين الأمريكيين الذين يعملون في المكاتب، وستمنح استثناءات لأسباب طبية وظروف أخرى.

    على النقيض، قالت تويلا هانسون، كبيرة مسؤولي الموظفين في موقع "لينكد إن" للتوظيف التابع لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، لـوكالة "رويترز"، إن الشركة ستمنح موظفيها خيار العمل عن بعد بدوام كامل أو الخيار المختلط مع إعادة فتح المكاتب تدريجيا.

    انظر أيضا:

    نيويورك تايمز تؤجل عودة موظفيها للعمل في المكاتب
    شرطة أبوظبي تنشئ مركز أفكار إلكتروني لتطوير العمل
    فيسبوك تلزم موظفيها في أمريكا بارتداء الكمامة بعد عودتهم للعمل من المكتب
    "غوغل" و"فيسبوك" ترفعان شعار "التطعيم أولا" قبل العودة للعمل من المكتب
    أنظمة عمل جديدة يتجه العالم لاعتمادها بعد الجائحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان الواجب، للمصور أري باسوس من البرازيل، الفائز في مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    الفائزون في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
    سروال بن لادن الداخلي كان الدليل القاطع على موقع مخبئه
    سروال ابن لادن الداخلي دليل أمريكا القاطع على مكان اختبائه
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك