الصحة العالمية: أوقفوا الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا حتى نهاية سبتمبر

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تدعوا الدول التي حصلت على كميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى إيقاف منح سكانها الجرعة الثالثة، التي تساهم في تعزيز المناعة ضد كورونا، حتى تصل اللقاحات إلى كل سكان العالم.
ولفتت الوكالة إلى قول مدير عام منظمة الصحة العالمية، يتدروس أدهانوم، إن تلك الخطوة هدفها الوصول إلى نسبة تطعيم لا تقل عن 10 في المئة من سكان كل دولة، قبل البدء في منح سكان بعض الدول جرعة ثالثة من اللقاحات لحمايتهم من السلالة الجديدة للفيروس.
وقال أدهانوم: "أتفهم مخاوف كل الحكومات بشأن حماية مواطنيها من سلالة "دلتا"، لكننا لا يمكن أن نقبل أن تحصل الدول التي استخدمت غالبية اللقاحات، على المزيد منها بينما تكون هناك دول أخرى لم تصل إلى الحد الأدني لنسبة المطعمين من سكانها".
وأعلنت بعض الدول بدء منح سكانها جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لزيادة قدرتهم المناعية على مواجهة السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة بـ"دلتا".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مع شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" تعاقدا جديدا للحصول على 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا، لمنح سكانها جرعات معززة "جرعة ثالثة" عند الحاجة.
وقال تيدروس أدهانوم: "يجب أن ينصب تركيزنا على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة خاصة من يعانون من أمراض مزمنة للحصول على الجرعتين الأولى والثانية قبل أن نمنح المطعمين جرعة ثالثة".
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