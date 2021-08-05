أول وفد خارجي التقاه رئيسي كان مع جماعة "أنصار الله" اليمنية

استقبل الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أول وفد خارجي، أمس الأربعاء، وكان بلقاء وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وذكرت قناة "المسيرة " التابعة لـ"أنصار الله"، أن الرئيس الإيراني التقى، في أول لقاء له، بوفد رسمي من الجمهورية اليمنية برئاسة محمد عبد السلام، ممثلا رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، مشيرة إلى أن لقاء الوفد التابع لـ"أنصار الله" مع الرئيس الإيراني كان مهمًا وناقش آفاقًا واسعة لاستعراض تطورات المنطقة.

وكان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، نشر عبر حسابه على "تويتر" صورا تجمعه برئيسي، معلقا بالقول: "خلال لقاء عصر اليوم مع السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكان تقرير صحفي إيراني، قال إن وفدا سعوديا سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، المقررة ليوم الخميس.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع في مجلس الشورى الإسلامي، تأكيده أن وفدا سعوديا سيشارك في مراسم أداء رئيسي لليمين الدستورية. وأكدت الوكالة أن المصدر لم يخض في التفاصيل، ولم يكشف عن طبيعة الوفد السعودي ومن سيترأسه، ولم تصدر السعودية أي تعليق على تلك المسألة، أو إمكانية مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.