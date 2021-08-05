الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف لوقف التصريحات حول حوادث السفن في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط، خشية تفاقم الوضع.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال دوجاريك للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس، أنها تجري تحقيقا عاجلا في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في إحاطة تحذيرية، يوم أمس الأربعاء، نقلا عن طرف ثالث أن من اعتلوا ناقلة تعرضت "لخطف محتمل" قد غادروها وأن السفينة التي لم تحددها بالاسم في أمان.

وكانت ذات الهيئة قد ذكرت قبل ذلك، بأن مسلحين سيطروا على ناقلة في عملية اختطاف محتملة.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الدفاع البريطانية، أن ناقلة نفط تشغّلها شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب، ما أدى إلى مقتل شخصين من طاقمها، هما روماني وبريطاني.

واتهمت إسرائيل، إيران بالوقوف وراء الهجوم، وساندتها في هذا الاتهام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ورومانيا.

بالمقابل جددت طهران رفضها الاتهامات الدولية بوقوفها وراء الهجوم، مؤكدة أنها "سترد على أي مغامرة محتملة ضدها فورًا بقوة وجدية".

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية العام قبل الماضي على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وهجوم على منشآت شركة النفط السعودية (آرامكو) جنوب شرقي البلاد، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.