تسجيل
22:44 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بيلين سيوم، السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد

    إثيوبيا ترفض وساطة السودان في أزمة تيغراي: ليس طرفا ذا مصداقية

    © AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049776566_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_6544af622a574d3db70d4bc88329fb60.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108051049776611-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/

    عبرت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم، اليوم الخميس، عن رفض بلادها توسط السودان من أجل حل أزمة إقيلم تيغراي، وذلك لأنه "ليس طرفا ذا مصداقية".

    واعتبرت سيوم في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن "العلاقة مع السودان في هذه المرحلة شائكة بعض الشيء، لأن مستوى الثقة مع بعض القادة تآكل بالفعل، خاصة بعد دخول قوات الجيش السوداني أراضي إثيوبية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي"، بحسب قولها.

    سامانثا باور رئيسة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
    © REUTERS / Darren Ornitz
    تحذير دولي من كارثة إنسانية شمالي إثيوبيا
    وتابعت بيلين سيوم أن "الثقة هي أساس أي مفاوضات وأي وساطة أيضا، وهو غير متوافر حاليا وبحاجة إلى معالجة شاملة قبل أن يصبح السودان طرفا ذو مصداقية في تسهيل أي وساطات بين الجبهة الإرهابية والحكومة الفيدرالية".

    وتأتي تصريحات سيوم بعدما اتفق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، على الضغط لإجراء مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع في إثيوبيا.

    من ناحية أخرى، قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، إنه "على الرغم من جهود الحكومة الإثيوبية لتمكين ممر آمن للمساعدات الإنسانية في منطقة تيغراي، لا تزال هناك حملة متعمدة للتلاعب بالمجتمع الدولي من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية".

    وأوضحت سيوم إلى أنه في "الأسابيع الماضية كانت هناك محاولات شجاعة متواصلة من قبل بعض وسائل الإعلام لتقويض الأنشطة التي تقوم بها حكومة إثيوبيا لتقديم مساعدات إنسانية في تيغراي، ووفقا لها، فإن هذه الوسائل اتخذت موقفا متحيزا تجاه كل شيء لصالح جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية من خلال تشويه سمعة قيادة الحكومة الإثيوبية".

    وأضافت: "في الأسابيع الماضية شهدنا التبجح المستمر للجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية في بعض وسائل الإعلام التي تحاول تشويه سمعة قيادة الحكومة الإثيوبية والجهود التي بذلت".

    انظر أيضا:

    العثور على 30 جثة مكبلة الأيدي على ضفتي نهر بين السودان وإقليم تيغراي الإثيوبي
    ماكرون يدعو إثيوبيا والسودان لتسهيل وصول المساعدات إلى تيغراي
    بلينكن يبحث مع حمدوك الصراع في تيغراي وأمهرة
    قوات تيغراي تسيطر على موقع لاليبيلا المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي
    أمريكا تدعو قوات تيغراي إلى احترام الإرث الثقافي في لاليبيلا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العداءة الألمانية أليسا شميدت
    الرياضيات الجميلات وأكثرهن إثارة في أولمبياد "طوكيو 2020"
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك