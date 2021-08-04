بلينكن يبحث مع حمدوك الصراع في تيغراي وأمهرة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن المسؤولين ناقشا "التوسع في المواجهات المسلحة في إقليمي أمهرة، وعفار في إثيوبيا، والوضع الإنساني المتدهور في منطقة تيغراي".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، امتدت المعارك إلى الإقليمين المجاورين لإقليم تيغراي الذي اندلع فيه قتال قبل 8 أشهر بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وأوضح برايس أن بلينكن وحمدوك ناقشا أيضا تقارير تتحدث عن عودة دخول القوات الإريترية لإثيوبيا، والتي تؤثر كلها على الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أنهما اتفقا على الضغط لإجراء مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع في إثيوبيا.

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوات تيغراي إلى الانسحاب من إقليمي أمهرة وعفار.

وشدد أيضا على ضرورة انسحاب كافة القوات الإريترية من تيغراي وعلى وصول المساعدات دون عوائق.

وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن 200 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في أمهرة، و54 ألفا آخرين في عفار.