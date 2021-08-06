الخارجية الأمريكية تسمح لعائلات البعثة الدبلوماسية بمغادرة الأراضي الروسية

سمحت وزارة الخارجية الأمريكية، لعائلات الموظفين في البعثة الدبلوماسية بمغادرة الأراضي الروسية إذا رغبوا في ذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة: "سمحت وزارة الخارجية في الـ5 من شهر أغسطس/آب 2021 ، بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية.

ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بتجنب السفر إلى روسيا، وفقا للبيان.

وأعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، الأحد الماضي، أن السفارة لن تكون قادرة على تقديم الخدمات القنصلية بشكل كامل اعتبارًا من 1 أغسطس بسبب الحظر على توظيف السكان المحليين والأشخاص من دول أخرى.

وقال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان في نهاية الشهر الماضي، "هناك مرسوم حكومي روسي يحد من قدرتنا على توظيف الرعايا الروس أو أي أشخاص من جنسيات أخرى للعمل لدينا".

ولفت سوليفان إلى أن، هذا المرسوم "سيتسبب في عدم قدرتنا على تقديم الخدمات القنصلية بشكل كامل".

وتابع "كان هذا موضوع العديد من المحادثات بالفعل مع صديقي العزيز نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف"، مشددا "سوف نناقشه، أنا متأكد، الأسبوع المقبل".

يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، منعت روسيا السفارة الأمريكية من توظيف مواطنين محليين ورعايا دول أخرى كجزء من موجة عقوبات متبادلة.