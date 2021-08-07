صور أقمار صناعية تظهر قيام إيران باستبدال سفينة تجسس تعرضت لهجوم بأخرى مماثلة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إيران استبدلت بهدوء سفينة التجسس "سافيز"، التي كانت في البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم في أبريل/نيسان الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، قولهما إن "إيران سحبت السفينة التي تعرض لهجوم في أبريل الماضي وأحضرت سفينة مماثلة لجمع معلومات استخبارية في الممر المائي الاستراتيجي المهم"، في إشارة إلى مضيق باب المندب.

مصدران لـCNN: #إيران تستبدل سفينة تجسس في البحر الأحمر وسط "صراع الظل"https://t.co/fJGqNCj1Rv — CNN بالعربية (@cnnarabic) August 6, 2021

وأكدت أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية، غادرت سفينة "بهشاد" الإيرانية والمسجلة كسفينة شحن، ميناء "بندر عباس" جنوب إيران، في أوائل يوليو/ تموز الماضي، ووصلت وجهتها بعد 9 أيام، فيما عادت سفينة "سافيز" برفقة قاطرتين إلى إيران وذلك بعد أن قامت بدوريات لمدة 5 سنوات.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإنه من خلال "إدراجها على أنها سفينة شحن، استخدم الحرس الثوري الإيراني السفينة (سافيز) لجمع المعلومات الاستخبارية في الممر المائي المهم ومساعدة جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية".

يذكر أنه في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت السفينة "سافيز" لأضرار، إثر هجوم باستخدام لغم بحري لاصق يُعتقد أن إسرائيل نفذته.

وتأتي عملية الاستبدال الإيرانية وسط تقارير عن "حرب بحرية" غير معلنة بين إسرائيل وإيران، إذ أشارت تقارير إلى أن تل أبيب استهدفت سفن إيرانية في مناطق مختلفة.

ويتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها، وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران.

وقالت أمريكا وبريطانيا إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، في حين نفت إيران ضلوعها في الحادث وقالت إنها سترد على أي تهديد لأمنها.

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