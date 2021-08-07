إصابة جندي أسترالي بجروح خطيرة في هجوم لتمساح

وقالت وسائل الاعلام الأسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال كيرنز عندما هوجما، وفقا لـ "رويترز".
من جانبها أكدت هيئة الإسعاف الطائر الملكية على "تويتر" إنها نقلت الرجلين جوا إلى مستشفى في كيرنز، وذكرت وسائل الإعلام أن كليهما في حالة مستقرة.
On Friday evening, RFDS Cairns crew were tasked by @qldhealthnews to Lockhart River in Cape York following a crocodile attack.— Royal Flying Doctor (@RoyalFlyingDoc) August 6, 2021
The RFDS crew provided assistance at Lockhart River Airport before transferring two male patients to Cairns Hospital in a stable condition. pic.twitter.com/kH91igfbIT
وقالت وزارة الدفاع لشبكة (إيه.بي.سي) إن الرجلين من أفراد الجيش، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم.
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