إصابة جندي أسترالي بجروح خطيرة في هجوم لتمساح

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جنديا في الجيش الأسترالي أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر، بعد أن هاجمه تمساح في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، كما تعرض زميله للعض، أثناء محاولة إنقاذه في أقصى شمال ولاية كوينزلاند.

وقالت وسائل الاعلام الأسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال كيرنز عندما هوجما، وفقا لـ "رويترز".

من جانبها أكدت هيئة الإسعاف الطائر الملكية على "تويتر" إنها نقلت الرجلين جوا إلى مستشفى في كيرنز، وذكرت وسائل الإعلام أن كليهما في حالة مستقرة.

On Friday evening, RFDS Cairns crew were tasked by @qldhealthnews to Lockhart River in Cape York following a crocodile attack.



The RFDS crew provided assistance at Lockhart River Airport before transferring two male patients to Cairns Hospital in a stable condition. pic.twitter.com/kH91igfbIT — Royal Flying Doctor (@RoyalFlyingDoc) August 6, 2021

وقالت وزارة الدفاع لشبكة (إيه.بي.سي) إن الرجلين من أفراد الجيش، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم.