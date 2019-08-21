تمساح ينقض على ذراع رجل مسن في متحف مائي

انقض تمساح على رجل في السبعينات من عمره خلال حفل أقيم في متحف "سكانسن" للأحياء المائية في مدينة ستوكهولم

وتم نقل الرجل المسن إلى المستشفى بعدما انقض التمساح على ذراعه، بحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي".

ووفقا لمصدر في شرطة، فإن الرجل مد ذراعه سهوا عبر الزجاج الآمن. لينتهز التمساح الفرصة ويهجم عليه، حيث استخدم الحاضرون المناديل لإيقاف النزيف إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

وقال أحد العاملين في المتحف، "لم يحدث مثل هذا من قبل خصوصا مع التماسيح، لأكثر من 40 عاما لم نشهد حوادث.

ووصل التمساح إلى حوض "سكانسن" عام 1981 قادماً من موسكو. وتم تقديمهما من قبل الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو كهدية لرائد الفضاء الروسي فلاديمير شاتالوف الذي كان يزور كوبا عام 1978. وبعد فترة تبرع رائد الفضاء الروسي بالتماسيح لحديقة الحيوانات في موسكو، وفي عام 1981 تم التبرع بهما من قبل مدير الحديقة فلاديمير سبيتزن لمتحف الأحياء المائية "سكانسن" في ستوكهولم.