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    إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020

    إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ فبراير الماضي

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ما يزيد عن 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى معدل يومي للإصابات منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

    وبحسب المعطيات، تم تشخيص 5140 إيجابيا لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من بين نحو 80 ألف فحص تم إجراؤها، وفقا لما أفادت به القناة الرسمية "كان".

    مطار جون كينيدي نيويورك
    © AP Photo
    تحذير أمريكي من السفر إلى دول في آسيا وأوروبا

    وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 906 ألفا و405، من بينهم 34 ألفا و103 حالة نشطة (أي المصابون الحاليون)، 373 منهم يرقدون في المستشفيات بحالة حرجة، من بينهم 61 متصلون بأجهزة التنفس الصناعي.

    إضافة إلى ذلك، سجلت إسرائيل 16 حالة وفاة جديدة، ما يرفع حصيلة الوفيات، فمن بين 6559 حالة أكثر من 80 وفاة منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري.

    ويدرس "كابينت كورونا"، المنبثق عن الحكومة الإسرائيلية، إعادة العمل بقيود جديدة خلال الفترة المقبلة والتي تشمل أعياد يهودية، وصولا إلى فرض إغلاق جديد، في ظل تزايد الإصابات بمتحور كورونا الهندي.

    في سياق متصل، قام المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بتحديث تحذيرات السفر - وشدد تحذير الدخول إلى إسرائيل.

    وأصبحت إسرائيل الآن في المرتبة الرابعة والأكثر شدة، والتوصية هي "تجنب السفر"، تماما إليها في الوقت نفسه. وإلى جانب إسرائيل على قائمة الإنذار الأكثر خطورة 73 دولة أخرى.

    للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

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