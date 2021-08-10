الكونغو تحذر مواطنيها من خطر يهدد أحد أنهارها

حذرت وزارة الثروة السمكية والحيوانية في مقاطعة كاساي بالكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة تشيكابا من شرب المياه وصيد الأسماك من نهر كاساي؛ بعد تغير لونه، والعثور على أسماك ميتة على ضفافه.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة، نشرته وزارة الاتصالات عبر "تويتر"، "بعد ملاحظة التغير في لون مياه نهر في تشيكابا ووجود أسماك ميتة، تطلب وزارة الثروة السمكية والحيوانية في كاساي من السكان الامتناع عن استخدام هذه المياه، وعدم استهلاك هذه الأسماك التي وجدت ميتة، حتى ينهي الخبراء البحث عن أصل هذا الوضع".

وعلقت وزارة الاتصالات قائلة، "تراقب الحكومة عن كثب، من خلال وزارة الثروة السمكية والثروة الحيوانية، الوضع المتعلق بتلوث نهر كاساي. وتريد الحكومة طمأنة الشعب، بأن العينات قد تم أخذها من قبل المختصين، لإجراء التحليلات المناسبة".

وقد بدأ تغير لون المياه نهر كاساي في مدينة تشيكابا جنوب غربي الكونغو الديمقراطية، منذ 31 يوليو/تموز الماضي؛ حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية صورا لمياه النهر زهرية اللون، وصور أسماك وحيوانات مائية ميتة على ضفاف النهر.

ونهر كاساي هو أحد روافد نهر الكونغو؛ وتعتمد عليه حياة آلاف المواطنين.

ويستخدم سكان القرى مياه النهر للشرب وفي الحاجات المنزلية؛ ويتم اصطياد الأسماك في النهر، وكذلك البحث عن الماس.