لافروف يرد على لوكاشينكو بشأن شرط الاعتراف بشبه جزيرة القرم روسية

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف:

"لدينا اتفاقية بشأن دولة اتحادية مع بيلاروسيا، وهي سارية المفعول منذ عام 1999. ووفقًا لهذه الاتفاقية، فإن أراضي الدولة الاتحادية هي أراضي كل من جمهورية بيلاروسيا وروسيا وفقًا لتشريعاتهما. ووفقًا لتشريعاتنا، جمهورية القرم هي أراض روسية وبالتالي تابعة للدولة الاتحادية مع أصدقائنا البيلاروس".

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قال منذ أيام في إشارة إلى إمكانية انضمام بيلاروسيا إلى روسيا، إنه من أجل تطوير تكامل اقتصادي، لا داعي للانضمام إلى دولة أخرى.

وقال يوم الاثنين الماضي: "عندما يتم التحدث عن كل هذه التلميحات حول الاندماج، أفكر دائمًا، كما يفكر بوتين، هل هناك حاجة إلى صداع آخر؟ لا. يفهم رئيس روسيا هذا الأمر بهذه الطريقة. من أجل تطوير تكامل اقتصادي لا داعي للانضمام لدولة أخرى، إذا كنت تتحدث عن الاندماج، خذ الأمر على هذا النحو، ربما سنكون دولة واحدة، وربما نكون جزءًا من روسيا، وربما تكون روسيا جزءًا من بيلاروسيا".