مقتل 5 أطفال أثناء لعبهم بقنبلة يدوية

قُتل خمسة أطفال في نيجيريا، عندما انفجرت قنبلة يدوية مهملة كانوا يلعبون بها خارج بلدة نجالا شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفاد به مسلحون اليوم الجمعة.

وقال عمر كاشالا، وهو مسؤول بميليشيا مناهضة "للحركات الجهادية" لوكالة "فرانس برس" إن الأطفال الخمسة التقطوا العبوة الناسفة أثناء لهوهم في حقل خارج البلدة وانفجرت بأيديهم وهم يلعبون بها.

وأضاف: "توفي اثنان منهم على الفور، فيما توفي الثلاثة الآخرون في مستشفى في مدينة مدى داخل الكاميرون". وقدم عنصر آخر من الميليشيا، يدعى عمر آري، رواية مماثلة عن الحادث الذي وقع يوم الخميس.

في أغسطس/ آب 2014، استولت جماعة بوكو حرام "الجهادية" على نجالا جنبا إلى جنب مع المركز التجاري المجاور لجامبورو. استعادت القوات النيجيرية السيطرة على المدينتين في سبتمبر/ أيلول 2015 بمساعدة القوات التشادية بعد هجوم استمر شهورا.

وقال آري إن

الألغام والقنابل اليدوية التي لم تنفجر من الصراع لا تزال منتشرة في المناطق الريفية المحيطة وأن العديد من الأطفال قتلوا أو أصيبوا.

في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قُتل تسعة أشخاص وأصيب 26 آخرون بانفجار عبوة ناسفة على جسر مزدحم يربط بين جامبورو وفوتوكول. وألقى السكان باللوم في الانفجار على قنبلة يدوية كانت مخفية داخل لعبة، قالوا إنها أعطت لبعض الأطفال كهدية من أحد مقاتلي بوكو حرام.