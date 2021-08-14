مادورو يرحب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمعارضة

رحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بمذكرة التفاهم بين الحكومة والمعارضة، والتي تم التوقيع عليها أمس الجمعة في المكسيك.

وقال مادورو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والمعارضة. نشكر المكسيك والنرويج على جهودهما باسم السلام للشعب الفنزويلي".

Saludamos la firma del Memorándum de entendimiento alcanzado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la Oposición. Agradecemos a México y Noruega, sus esfuerzos por la Paz del pueblo venezolano #LoLogramosEnMéxico pic.twitter.com/wjsCkP7Crs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 14, 2021

هذا وأفادت قناة "VTV" الفنزويلية الحكومية، صباح اليوم السبت، بأن الحكومة والمعارضة الفنزويلية وقعتا مذكرة تفاهم سعيا لحل الأزمة السياسية الجارية في البلاد.

وأطلقت الحكومة والمعارضة الفنزويلية، يوم الجمعة، المفاوضات في مكسيكو سيتي بوساطة من النرويج.

وأعرب رئيس الوفد الحكومي، رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات.

عانت فنزويلا منذ فترة طويلة من أزمة إنسانية وسياسية اشتدت في يناير/ كانون الثاني 2019 عندما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، بعد الخلاف في إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

واعترفت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بغوايدو، بينما قالت عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، إنهم يعترفون بمادورو باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.