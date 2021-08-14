مشاهد لغنائم "طالبان" من قاعدة عسكرية أمريكية سابقة... فيديو

عرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مشاهد تظهر غنائم حصلت عليها حركة "طالبان" (المحظورة في روسي) من قاعدة أمريكية بعد أن استولت عليها.

ووصفت الشبكة ما يظهر في المقطع بأنه ما تبقى من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، حيث أصبحت مجرد هياكل مجوفة بعد أن خضعت لسيطرة "طالبان".

وفي الماضي تمركزت المئات من قوات الناتو والقوات الأمريكية في منطقة غزنة، لكن الأمريكيين غادروها قبل بضعة أعوام، وتباهت الحركة بالغنائم التي حصلت عليها من القوات الأمريكية، وسمحت لشبكة "سي إن إن" بعرض مشاهد تظهر معسكرات أمريكية يمكن من خلالها رؤية بعض المركبات ما زالت هناك.

وكانت القوات الأمريكية في أحد تلك المعسكرات قد استسلمت للحركة قبل نحو 3 أسابيع مخلفة وراءها عددا من المركبات والأسلحة والذخائر.

وأوضح أحد عناصر حركة "طالبان" أنه اعتاد هو ورجاله مهاجمة هذا المعسكر في فترة وجود الأمريكيين فيه، حيث استخدموا السيارات المفخخة في هجماتهم، كما كانت عناصر الحركة تقاوم المعدات الثقيلة والمروحيات التي كانت بحوذة الأمريكيين.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، بأن حركة "طالبان" تعتزم عزل العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن كيربي أن "البنتاغون" لا تعتقد أن كابول "في بيئة تهديد وشيك" في الوقت الحالي، لكنه أقر بأن "طالبان" تحاول على ما يبدو عزل كابول، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تأخذ الوضع الأمني ​​في أفغانستان بجدية.