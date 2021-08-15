باكستان: نأمل في تعاون جميع الأطراف الأفغانية لحل الأزمة السياسية

أعربت باكستان، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لجهود التسوية السياسية هناك.

إسلام أباد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية: "تتابع باكستان عن كثب تطورات الحالة في أفغانستان، وستواصل دعم جهود التسوية السياسية".

كما أعربت عن أملها في تعاون جميع الأطراف الأفغانية لحل الأزمة السياسية.

وتابعت الخارجية الباكستانية "نأمل أن تعمل جميع الأطراف الأفغانية معًا لحل هذه الأزمة السياسية الداخلية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت باكستان إغلاق معبر تورخم الحدودي مع جارتها أفغانستان بعدما أصبح الجانب الأفغاني منه تحت سيطرة حركة "طالبان".

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أكدت اليوم أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) بدأت في دخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، بعد سيطرتها على المدن الكبرى في البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

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