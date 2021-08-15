إيران تقيم معسكرات على الحدود مع أفغانستان بعد وصول مقاتلي طالبان إلى كابل

قالت إيران، اليوم الأحد، إنها أعدت أماكن إقامة في ثلاث مقاطعات على الحدود مع أفغانستان لتوفير ملاذ مؤقت للأفغان الفارين من بلادهم مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابل.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية حسين قاسمي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أقيمت معسكرات في مناطق حدودية في ثلاث محافظات". لكنه أضاف: "نتوقع عودة هؤلاء اللاجئين الأفغان إلى ديارهم عندما يتحسن الوضع في أفغانستان".

لطالما كانت إيران، الجارة الغربية الغنية بالنفط لأفغانستان، وجهة للأفغان الباحثين عن عمل أو الفارين من الحرب، لكن ضغوط النازحين تأتي في وقت تعاني فيه إيران.

الاقتصاد الإيراني في تدهور، بسبب العقوبات الأمريكية الخانقة، ما دفع طهران لتشجيع العديد من اللاجئين الأفغان (أكثر من مليوني لاجئ) في البلاد على العودة إلى ديارهم.

رجحت تقارير إعلامية، تنحي الرئيس الأفغاني أشرف غني عن منصبه في وقت لاحق اليوم، بعد سقوط المدن الكبرى في أيدي مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ومحاصرتها للعاصمة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن غني يجري محادثات طارئة مع الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، كما يشارك كبار مسؤولي الناتو في المفاوضات.

وأعلنت "طالبان" أنها تتفاوض مع الحكومة حول إمكانية الدخول السلمي إلى كابول. وقالت إن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن العاصمة حتى نهاية العملية الانتقالية.

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الرئيسية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام ومصادر يوم الأحد أن الحركة تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقف بالقرب من العاصمة.

في غضون ذلك، قالت إدارة الرئاسة الأفغانية إنها تسيطر على الوضع في العاصمة، فيما قالت حركة طالبان إنها لا تعتزم الانتقام، وسيكون جميع المسؤولين في كابول بأمان، ولا ينبغي لأحد أن يفر من البلاد.