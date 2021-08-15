زلزال يضرب ضواحي العاصمة الإيرانية وإعلان حالة التأهب في 5 محافظات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن مدينة "بومهن" الواقعة بضواحي العاصمة، طهران، تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 3.9 درجات على مقياس ريختر.

© AFP 2021 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 4.7 درجة یضرب جنوب إيران مساء اليوم الأحد، بأن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني قد أكد وقوع زلزال، في الساعة الخامسة و11 دقيقة و49 ثانية، من عصر اليوم، في حدود مدينتي طهران ومازندران (شمال)، بالقرب من مدينة بومهن المتاخمة للعاصمة، طهران.

ويقع مركز الزلزال الإيراني على عمق 8 كلم من سطح الأرض، عند التقاء خطي الطول الشرقي 51:87، والعرض الشمالي 35:82، وعلى بعد 44 كلم من العاصمة و80 كلم من مدينة كرج (شرق طهران).

فيما أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، مهدي ولي بور، أن فرق الانقاذ والإغاثة في 5 محافظات بالبلاد دخلت حالة التأهب لـ 24 ساعة عقب وقوع الزلزال، وهي محافظات طهران وقم (جنوب العاصمة) وسمنان (شرق) والبرز (غرب العاصمة) ومازندان (شمال البلاد).

وتوجهت 4 فرق تقييم إلى موقع الزلزال، دون الإعلان عن أي خسائر من جراء الحادث، حتى الآن.

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