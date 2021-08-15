رئيس الوزراء البولندي: قرار إسرائيل بخفض مستوى العلاقات "غير مسؤول"

وصف رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي، قرار إسرائيل بخفض مستوى العلاقات بين الدولتين بـ "غير المسؤول"، مؤكدا أنه ستكون له تداعيات واسعة.

وقال مورافيكي على ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي: ""قرار إسرائيل تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين قرار غير مسؤول ولا أساس له".

وأضاف: "إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة بولندا، فسيكون لذلك تأثير سلبي في المحافل الدولية أيضا".

ראש ממשלת פולין: "ההחלטה של ישראל להוריד את דרג היחסים בין המדינות חסרת אחריות ומופרכת. אם ישראל תמשיך לתקוף את פולין תהיה לכך השפעה שלילית גם בפורומים בינלאומיים"@MoriahAsraf https://t.co/R4eHa2KlZA — גלצ (@GLZRadio) August 15, 2021

ومساء أمس السبت، قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "ترفض وزارة الخارجية البولندية سلوك وزارة الخارجية الإسرائيلية والقرار الذي لا أساس له بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في وارسو".

واعتبرت خارجية بولندا أن "الخطوات التي اتخذتها إسرائيل تلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا".

وتأتي تلك التطورات على خلفية إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء أمس، أنه أصدر تعليماته للمسؤولة عن سفارة بلاده في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى إسرائيل على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى، وإبلاغ السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده حيث يقضي إجازة هناك.

وجاء القرار الإسرائيلي على خلفية توقيع على خلفية توقيع الرئيس البولندي اليوم السبت على قانون يقيد إمكانية حصول الناجيين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.

وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان": "وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون الملكية الذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية".

وبتوقيع دودا على القانون فإنه يصبح نافدا ويدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان البولندي عليه الأسبوع الماضي.